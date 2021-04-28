الأردن للموظفين والمواطنين: احصلوا على لقاح كورونا وإلا

دبي - محمود عبدالرازق - قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية، الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن الغاية من هذه الإجراءات، "حماية صحة وسلامة المواطن في ظل تفشي وبائي للسلالة الهندية، وسلالات أخرى عالية وسريعة العدوى، وللوصول إلى صيف آمن مع توقع وجود إجراءات تخفيفية تحتم علينا زيادة المناعة المجتمعية للتكيف مع الوباء والموازنة بين المصالح الاقتصادية والصحية للمواطنين".

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وأضاف في تصريحات لموقع قناة "المملكة" الأردني: "الإجراءات التحفيزية لأخذ اللقاح تعتبر ممارسة فضلى أثبتت نجاعتها في العديد من دول العالم، وذلك بعد دراسة التغذية الراجعة".

وأشار إلى أنه في القطاع الخاص، "الإجراءات التحفيزية تكون من خلال إلزام جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على المطعوم المضاد لفيروس كورونا بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت، وعلى نفقته الخاصة اعتباراً من 1 حزیران/يونيو المقبل".

وأضاف أنه "يشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل تلقي جرعه أولى كأحد أدنى من المطعوم اعتبارا من 1 حزيران/يونيو".

وتابع: "لا يجوز لأي منشأة أن تتجاوز نسبة الإشغال فيها عن 50% في حال لم يحصل 80٪ من كوادرها على المطعوم اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، كما تغلق كل مؤسسة لم تقم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحد أدنى اعتبارا من تاريخ 1 آب/أغسطس المقبل".

وقال النعيمات إنه بالنسبة للقطاع الحكومي، "يتم تكليف الموظف غير الحاصل على المطعوم بفحص ( PCR ) كل يوم سبت على نفقته الخاصة اعتبارا من 1 حزيران/ يونيو، وإلغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم اعتباراً من 1 حزیران/يونيو".

وأضاف أنه "لا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على المطعوم، ويعاد النظر في تعيين أي موظف برتبة رئيس قسم وأعلى لم يأخذ المطعوم لغاية 1 آب/أغسطس".

ولفت المنشور إلى "منع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات (الداخلية والخارجية) إلا بعد تلقي المطعوم، وتعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على مطعوم كورونا على نفقتهم الخاصة، وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات اعتبارا من تاريخ 1 آب/أغسطس".

وأكد المنشور على منـع دخول مؤسسات الدولـة والمرافـق العامـة والمراكـز التجاريـة وكـافـة القطاعـات الخدماتيـة اعتبـاراً مـن تـاريخ 1 آب/ أغسطس، لغير الحاصلين على مطعوم كورونا، وتكثيـف الجـولات التفتيشـيـة مـن الجهـات المعنيـة للتأكـد مـن تطبيق الإجراءات السابقة.

أما الإجراءات التحفيزية للمواطنين، فيعفى القادمون إلى المملكة عبـر المعابر البرية والجوية والبحرية من أي فحص (PCR) شريطة إبراز شهادة تثبت تلقيه جرعتين من المطعوم اعتبــارا مـن 15 أيـار/ مايو، ويستثنى من ذلك القادمون من الدول التي عليها تحديدات بسـب وجود الفيروسات المتحورة.

ويسـمح للحاصلين علـى المطعـوم بـدخول جميـع المرافـق العامـة والـحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات.