مجلس الشعب السوري يدعو برلمانات عربية وأجنبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الأربعاء إن "مجلس الشعب يوافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها".

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.

​وفي وقت سابق، أطلع الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/مايو المقبل، وتم الاتفاق على مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.

وأكدت إيران وروسيا، في وقت سابق، احترامهما لاستحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، وفق الدستور السوري الحالي. وجاء ذلك خلال لقاء كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

هذا وتعمل اللجنة الدستورية لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة، "الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني".

وأواخر كانون الثاني/يناير الماضي، اختتمت في جنيف الجولة الخامسة من اجتماع المجموعة المصغرة للجنة (مكونة من 45 شخصا يمثل كل طرف 15 شخصا)، من دون التوصل لأي نتيجة.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تدعم سوريا دائما، وذلك تعليقا على تقارير إعلامية تتعلق بتسليم لقاحات روسية ضد كورونا إلى سوريا.