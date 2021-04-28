مصر: حققنا طفرة في علاقاتنا التجارية مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزيرة إن الصادرت المصرية إلى السعودية، خلال عام 2020، بلغت 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019، وبنسبة ارتفاع قدرها 13%، بحسب بيان للحكومة المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وأشارت جامع إلى أن ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية في السوق السعودي وبصفة خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، ساهم في تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض اجمالي الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير إحصائي تلقته الوزيرة من مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، حول معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية السعودية، حيث أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على التجارة الدولية، فقد شهد إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين البلدين تطورا ملموسا ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019.