أمريكا تأمر طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي بمغادرة كابول

دبي - محمود عبدالرازق - ويأتي القرار الأمريكي على خلفية تهديدات متزايدة تتزامن مع استعداد القوات الأمريكية لمغادرة أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاما، بحسب موقع "يوريونيوز".

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وقالت الخارجية الأمريكية إنها "أمرت بأن يغادر موظفو الحكومة الأمريكية الذين يستطيعون أداء مهماتهم في مكان آخر، سفارة الولايات المتحدة في كابول".

وأوضح السفير الأمريكي بالوكالة في العاصمة الأفغانية روس ويلسون، أن "القرار اتخذ في ضوء تزايد أعمال العنف والتهديدات في كابول".

وأشار إلى أن "القرار لا يشمل سوى عدد ضئيل نسبيا من الموظفين، ولم يحدد السفير العدد، مشددا على أن السفارة تواصل عملها.

وكتب ويلسون عبر تويتر "سيتم السماح ببقاء الطاقم الضروري بالنسبة إلى المسائل المتصلة بانسحاب القوات الأمريكية، والعمل الحيوي الذي نقوم به دعما للشعب الأفغاني".

وتعتزم الحكومة الأمريكية سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/سبتمبر الذي يصادف الذكرى العشرين لهجمات 2001 التي دفعت واشنطن إلى غو=زو أفغانستان وإسقاط نظام طالبان.