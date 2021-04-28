مصر في عطلة رسمية من الغد وحتى الإثنين المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك ضمن قرارات أعلنها مدبولي لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو/أيار عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

ووفقا للحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك، نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء المصري، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو/أيار 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للحج من تفشي فيروس كورونا.

واختتم القرار بأنه يستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل : خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

وفي وقت سابق قرر رئيس الوزراء أن يكون يوم غد الخميس، 29 أبريل/نيسان، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.