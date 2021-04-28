شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هطلت اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة بمحافظة جازان. ورصدت مقاطع مصورة هطول أمطار على منطقة العيدابي وطريق (أبو عريش – العارضة). وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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