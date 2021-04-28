عون: نرفض أن يكون لبنان معبرا لما يمكن أن يسيء للسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر عون، خلال استقباله وفدا صناعيا بحضور وزير الصناعة عماد حب الله، أن "السعودية دولة شقيقة ويهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها ونبذل جهداً كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

من جهته، قال حب الله، إن "حماية الامن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضاً كلبنانيين".

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت منع دخول شحنات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبوب المخدرات في شحنة رمان كانت في طريقها لمدينة الدمام السعودية، فيما قال السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، إن الكميات الضخمة التي تم ضبطها من المخدرات قبل دخولها المملكة تكفي لإغراق الوطني العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية.