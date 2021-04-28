أنور قرقاش يعلق بأريحية على مقابلة ابن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب قرقاش، على حسابه على "تويتر": "توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية. وأعجبني بشكل خاص ردّ الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة".

​وأضاف قراقاش، وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية: "رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق".

وفي تغريدة أخرى كتب: "وفي تناول الأمير محمد بن سلمان للسياسة الخارجية يبرز بشكل واضح الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات المملكة العربية السعودية الشقيقة الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي".

​وتابع: "بالتأكيد، إن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة".

وقال محمد بن سلمان، مساء أمس، إن برامج رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

وأكد ولي العهد السعودي أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

ولفت ابن سلمان إلى أن السعودية تطمح لإقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة، لكن هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.