شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يحذر من البرمجيات الخبيثة ويوضح طرق إصابة الأجهزة بها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من البرمجيات الخبيثة أو الضارة، مشيراً إلى أنها برامج تصيب الأجهزة والأنظمة وهدفها الأساسي ضرر المستخدمين السيطرة على بياناتهم، وأشهر مثال عليها الفيروسات.

وأوضح الأمن السيبراني أن 34% من التهديدات السيبرانية التي تعرضت لها المملكة في 2020 ناتجة عن البرمجيات الخبيثة.

وذكر الأمن السيبراني أبرز الممارسات التي قد تكون سبباً في حدوث التهديدات السيبرانية كالتالي :

– الدخول إلى مواقع مشبوهة.

– تحميل المرفقات من مصادر مجهولة.

– الضغط على روابط وهمية ومزيفة.

– تثبيت التطبيقات من المواقع غير الرسمية.

– استخدام وسائط التخزين الخارجية دون فحصها.

– عدم تفعيل برامج الحماية وتحديثها بشكل دوري.