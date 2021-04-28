شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية .

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الحالة المطرية الرمضانية الثانية

وتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها السادس، ومن المتوقع اليوم أن يكون وقع الحالة أخف من يوم أمس على الغربية والمناطق التي تكون تحت تأثير الحالة وهي أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة والرياض جنوبي مكة وجنوبي والشرقية.

وأضاف المسند، أن الحالة المطرية لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار.

درجات الحرارة