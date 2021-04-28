مدير مكتب ابن سلمان يكشف "أحد أجمل الردود" على قول لولي العهد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال العساكر، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "من أجمل الردود التي وصلتني حول لقاء ولي العهد.. مساء الخير أبوعبدالعزيز .. ما أقدر أرسل للأمير شعوري بس ودي أعبر عن كمية الأمان في كلمته "حنا ما نخاف" تجسد أمان وحضن الوطن.. جعل تبطي سنينه يا رب وجعلنا كلنا أداه لتحقيق رؤيته.. هذا هو شعور كل سعودي وسعودية".

ونشر العساكر مقطع فيديو لجزء من تصريحات ولي العهد والتي رد فيها على سؤال "مما تخاف يا سمو الأمير؟" حيث قال: "أنا اعتقد أن هذه ما هي موجودة في قاموس السعوديين أن السعودي يخاف.."

وتابع قائلا: "لا أعتقد أنه في أي سعودي يخاف.. بلا شك، نقلق نشيل هم نعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم بحلول لكن الخوف ما اعتقد أنه موجود في قاموس السعودي".