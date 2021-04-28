تطبيق واتسآب يختبر خاصية مذهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يعكف مطورو تطبيق "واتسآب" الأشهر للمراسلة الفورية حاليا على اختبار خاصية اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة على أجهزة "الأندرويد"و" أي .أو.أس" و"الويب" .



وكشفت منصة " WABetainfo" الإلكترونية - في تقرير جديد - عن احتواء تطبيق المراسلة الفوري " واتسآب" بالفعل على خيار يمكن مستخدميه من تعيين وقت أسبوع (7 أيام) وبعدها تختفي الرسائل.. وبتفعيل هذا الخيار، ينافس "واتسآب" حاليا مع عدد من التطبيقات المنافسة، مثل "تليغرام"، الذي يوفر هذه الخاصية لمستخدميه.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمنصبة " WABetainfo" - المعنية باختبار ميزات تطبيق "واتسآب" في الإصدار التجريبي - لن يستبدل "واتسآب" خيار اختفاء الرسائل بعد 7 أيام بخاصية اختفائها بعد 24 ساعة.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت "واتسآب" تحديثًا لنظام iOS يسمح لجميع المشاركين في مجموعة بتغيير إعداد الرسائل المختفية افتراضيًا .. كما يختبر التطبيق أيضًا القدرة على إحضار ميزة الصور المختفية في كل من أنظمة "الأندرويد " Android ، و أى .أو.أس" iOS.