أل جي للإلكترونيات تطلق الشهر المقبل شاشة جديدة للألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تطلق أل جي للإلكترونيات الشهر المقبل شاشتها للألعاب مقاس 27 بوصة الجديدة في السوق الكورية، حيث تسعى الشركة إلى توسيع مبيعاتها من منتجات تكنولوجيا المعلومات في ظل موجة البقاء في البيت التي تسببت فيها جائحة كورونا.



ستطرح شاشة ال جي 27 انش الترا، التي تحمل اسم "27GP950"، في الأسواق المحلية الاثنين المقبل بسعر يبلغ 1.09 مليون وون (980 دولارا).

ويتم بيع الشاشة الجديدة، التي تم عرضها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الرقمية بالكامل لعام 2021 في يناير الماضي، في بعض الأسواق المنتقاة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

يمكن للشاشة الجديدة توفير تجربة ألعاب سلسلة بمعدل تحديث يبلغ 160 هرتز، وفقا لشركة إل جي. كما أنها تدعم معدل تحديث متغير HDMI 2.1 للصور السائلة.

وتأمل إل جي أن يتمكن المنتج الجديد من تحقيق مبيعات سريعة في ظل الطلب المتنامي على شاشات الألعاب.

ومن المتوقع أن ينمو سوق شاشات الألعاب العالمية إلى 19.7 مليون وحدة في 2021، ارتفاعا من 14.3 مليون وحدة قبل عام، وفقا لشركة إنترناشيونال داتا متعقبة السوق.

وفي الوقت نفسه، ستطلق إل جي جهاز كمبيوتر محمول مقاس 15 بوصة الشهر المقبل، لتوسع خط إنتاجها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي صدرت بمقاسات 14 و 16 و17.

سيتمتع الكمبيوتر الجديد بنسبة عرض تصل إلى 16:9، وشاشة 15.6 بوصة عالية الدقة بتقنية أي بي إس. ويزود المنتج بأحدث معالجات ويزن 1.12 كليوغرام.

يكون لدى LG Gram 15 نسبة امتداد تبلغ 16:9، مع شاشة مقاس 15.6 بوصة عالية الدقة بتقنية IPS. ويدعم المنتج بأحدث معالجات Tiger Lake من إنتل ويزن 1.12 كجم فقط.