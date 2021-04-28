إعلامي: مصر على خطى الهند في إصابات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن رضوان، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد الإصابات في زيادة مستمرة، متابعا "ونهاية الأسبوع الثانى سوف تتخطى ألف إصابة.. الإصابات الحقيقية ممكن تزيد عن 20 أو 30 أو 40 أو 50 ألفا".

وأضاف "الله أعلم كم عدد الإصابات، وعائلات كاملة تصاب، ولا يوجد تباعد اجتماعي أو إجراءات احترازية ومفيش حد بيقابل حد ويقوله فيه واحد في دائرته مصاب".

وتابع رضوان "الهند الآن عندها توسونامى إصابات بكورونا، وخلال شهر تحدث طفرة بهذا الشكل تصل عدد الإصابات إلى 350 ألف إصابة في اليوم.. وعدد الوفيات ضخم جدا.. أعتقد أن المؤشرات على أرض الواقع تقول إن مصر تسير على خطى الهند في عدد الإصابات.. والموجة الأولى والثانية أخف بكثير من الموجة الثالثة بمصر".

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وأشار الإعلامي المصري إلى أن "سبب توايد الإصابات فى الهند يعود لتراخي المواطنين في الإجراءات الاحترازية.. وحجم التجمعات اللى حدثت الفترة الماضية في مناسبات دينية".

وسجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة يوم الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير/كانون الثاني عندما رصدت 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت الاثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، وقالت إنها "تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا".

ومنحت أيضا الموافقة للقاح "سبوتنيك V" الروسي.