شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية غائم فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة وطقس اليوم الأربعاء، حيث يكون هناك امطار رعدية فى السعودية وحار بالكويت وغائم في الإمارات.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( نجران ، جازان، عسير , الباحة ) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية .



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة.، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول ليلاعلى الجزء الشمالي الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة ومائلاً للحرارة نهاراً. الرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية. وستكون حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند 14:19 والمد الثاني عند 01:57 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:40. وفي بحر عمان، يكون خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند 11:01 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الأول عند الساعة 16:40 والجزرالثاني عند الساعة 04:55.

ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا . نهارًا حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .