وكالة «ناسا» تشعل حرباً بين بيزوس وماسك.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة «بلو أوريجين»، أمس، شكوى، تعترض فيها على اختيار وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، شركة «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك لبناء المركبة التي ستتولى مستقبلاً نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.



واعتبرت «بلو أوريجين» المملوكة للملياردير جيف بيزوس، في تصريح أن عيوباً شابت عملية اختيار «ناسا» برنامج المركبة القمرية، وأشارت إلى أنها «غيرت قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة».وأضافت أن هذا «القرار يلغي فرض المنافسة.. ولا يؤخر فقط بل يعرض أيضاً للخطر عودة الولايات المتحدة إلى القمر»، المقررة حتى الآن سنة 2024.

وأشارت إلى أن هذه الأسباب هي التي حدت بها إلى التقدم بشكوى إلى مكتب محاسبة الحكومة، وهي وكالة تابعة للكونغرس الأمريكي. وكانت «ناسا» أعلنت قبل أكثر من أسبوع أنها اختارت لتولي مهمة العودة إلى القمر شركة «سبايس اكس» بعقد تبلغ قيمته نحو 2.9 مليار دولار.