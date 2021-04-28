مجموعة من الباحثين يكتشفون حالات عصبية نادرة لدى مصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اكتشف مجموعة من الباحثين حالات عصبية نادرة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت دراسة جديدة أنه تم التعرف على التهاب النخاع الشوكي المستعرض الحاد (ATM)، وهو التهاب في النخاع الشوكي يمكن أن يسبب الألم والشلل ومشاكل حسية، في 43 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى البالغين في 21 دولة (تتراوح أعمار المرضى من 21 إلى 73 عاما)، وكذلك 3 أطفال (تتراوح أعمارهم بين من 3 إلى 14 عاما).

والتهاب النخاع المستعرض الحاد هو حالة التهابية تؤثر في الحبل الشوكي عبر كامل عرضه، مما يمنع انتقال الإشارات العصبية نحو أعلى أو لأسفل الحبل الشوكي.

ويؤدي هذا النوع من الالتهاب إلى اضطراب في الأعصاب الحسية والحركية، كما ويؤدي إلى خلل وظيفي في الجهاز العصبي، وفق "قناة الحرة".

وأشارت الدراسة إلى أن "البيانات التي توصلت لها كافية للقيام بالمزيد من التحقيق والأبحاث حول علاقة الفيروس بهذه الحالة العصبية، وغيرها من مشكلات الجهاز العصبي ، مثل حالة ضباب الدماغ المستمر".

وفي هذه الحالات الـ 43، وجد أن آفات الحبل الشوكي تؤدي إلى شلل رباعي وشلل نصفي، مع مشاكل أخرى مرتبطة بها بما في ذلك فقدان السيطرة على المثانة.

وخلصت الدراسة إلى أن "التهاب النخاع الشوكي من المضاعفات العصبية النادرة المرتبطة بمرض كوفيد - 19، وقد لا تتجاوز نسبته 1.2 في المائة من بين المضاعفات العصبية الناجمة عن هذا الفيروس".