لأول مرة منذ 8 يناير.. إصابات كورونا في مصر تتجاوز الألف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة أمس الثلاثاء ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة أول أمس الاثنين.



وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير عندما رصدت 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت أول أمس الاثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترا زينيكا، وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا.

ومنحت أيضا الموافقة للقاح سبوتنيك الروسي.