شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفات لعمل الرنجة في شم النسيم. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

الرنجة من أشهر الأكلات التي تقدم في مناسبة شم النسيم المصرية، ولها طرق مختلفة للإعداد.



مع اقتراب موعد شم النسيم يحرص المصريون على تقديم بعض الأكلات والتي تعتبر من ضمن العادات والتقاليد المتبعة في هذه المناسبة ومنها الفسيخ والرنجة والملوحة، والآن نتعرف سويا على طريقة عمل الرنجة بالعديد من الوصفات المميزة.

طريقة عمل الرنجة بالطحينة

الرنجة بالطحينة

المقادير

كيلو من الرنجة

بصلة كبيرة

2 ثمرة من الطماطم

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

3 ملاعق كبيرة من الطحينة

2 من البصل الأخضر

طريقة التحضير

يتم شوي الرنجة وتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.

تقطع الطماطم والبصل والبصل الأخضر إلى مكعبات صغيرة الحجم.

في وعاء يتم وضع الطحينة والليمون والطماطم، والبصل والبصل الأخضر.

يتم تقليبها ويضاف قطع الرنجة وتقلب.

توضع في طبق التقديم وتزين بالبصل الأخضر.

طريقة عمل الفسيخ بالملح الناعم

طريقة عمل سلطة الرنجة

سلطة الرنجة

المقادير

كيلو من الرنجة

2 ليمونة معصورة

بصلة

ثمرة من الفلفل الأحمر

ثمرة من الفلفل الأصفر

ثمرة من الفلفل الرومي الحامي

3 ملاعق من الطحينة

زيت

طريقة التحضير

تشوى الرنجة وتقطع إلى قطع صغيرة.

نحضر وعاء ونضع به الرنجة ويتم تتبيلها بعصير الليمون.

تقطع الخضروات وتضاف إلى الرنجة.

نضع الطحينة وتقلب المكونات حتى تمتزج.

نضيف إليها الزيت وتوضع في طبق التقديم.

6 نصائح قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

طريقة عمل الرنجة المطبوخة

الرنجة المطبوخة

المقادير

كيلو من الرنجة الفيليه

ربع كيلو من بطارخ الرنجة

ثوم مفروم

صلصة طماطم

ثمرة من الفلفل الأحمر الحار المفروم

شطة

كمون

خل

طريقة التحضير

نضع مقلاة على النار بها الزيت والثوم والفلفل الحار ويتم تقليبهم.

نضيف الصلصة والشطة والكمون مع التقليب.

نضع الرنجة والبطارخ والقليل من الماء، وتقلب وتترك على النار.

تغرف في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.