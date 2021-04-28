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هذا ما فعلته الملكة إليزابيث بأول يوم عمل بعد وفاة الأمير فيليب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

عادت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى العمل بعد وفاة زوجها الأمير فيليب.

 

وذكر بيان أن الملكة عقدت اجتماعات مع إيفيتا بورميستر، سفيرة لاتفيا، وسارة أفوي أماني، سفيرة ساحل العاج، الثلاثاء.

 

وانتهت فترة الحداد التي استمرت أسبوعين في العائلة الملكية، بعد وفاة الأمير فيليب في 9 أبريل/نيسان، يوم الجمعة الماضي.

 

وفي فعاليات الثلاثاء، شوهدت الملكة ترتدي فستاناً أزرق فاتحاً ومزيّنا بزهور كبيرة أرجوانية وبيضاء وصفراء، وعقداً من اللؤلؤ بثلاثة خيوط ودبوس زينة من الماس.

 

واستغلت الملكة الفعالية كفرصة لشكر الجمهور على الرسائل الودية بعد وفاة زوجها.

 

وقالت في بيان: "بينما نعيش كعائلة في فترة حزن بالغ، فإن ما رأيناه وسمعناه من إشادات من الموجودين داخل المملكة المتحدة والكومنولث ومن جميع أنحاء العالم هو بمثابة عزاء ومواساة لنا جميعاً".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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