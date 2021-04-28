الدبيبة: وحدنا أغلب مؤسسات الدولة ولم يبق سوى المؤسسة العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وأشار إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية أمر يجب إنجازه في أسرع وقت.

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ودعا الدبيبة، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021، الثلاثاء، بالتوفيق للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ولرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، في اجتماعهم في سرت، متمنيا صدور أخبار طيبة في هذا الشأن.

واستعرض الدبيبة، "إنجازات حكومة الوحدة الوطنية"، قائلا "بدأنا نرى نتائج إيجابية لعمل الحكومة والوزراء، الذين يعملون كفريق واحد وما زلنا نحتاج إلى المزيد من الحماس والعمل الجاد لنرى نتائج إيجابية أكبر إن شاء الله".

كانت القيادة العامة للجيش الليبي، قالت يوم الثلاثاء، أنها لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل، إلا أنها ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي.

هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.