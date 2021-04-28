صحيفة: حاكم مصرف لبنان مصمم على وقف الدعم بعد نهاية الشهر القادم​​​​​​​

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن ​"رفع الدعم​ أو ترشيده قريبا سيؤدي إلى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الاجراء مع اعتماد ​البطاقة التمويلية"​.

ونَبهت المصادر إلى أن ​الدولار​ سيسجل عندها ارتفاعا كبيرا من شأنه أن يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصا في ​القطاع العام​.

ولفتت إلى أن "وقف ​سياسة​ الدعم يجب أن يترافق أصلا مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية ​الأمن​ الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة ​اسعار المحروقات​، بينما يبدو حتى الآن ان ​الدولة​ ستكتفي بإجراء وحيد ومجتزا يتمثل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات".

وأشارت المراجع إلى أن وجود ​حكومة​ مستقيلة يحول دون حصول أي اتفاق مع ​صندوق النقد الدولي​، علماً أن رفع الدعم او ترشيده ينبغي أن يكون جزءا من هذا الاتفاق وليس معزولا عنه.

ونقلت المراجع عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكداً ان هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه.