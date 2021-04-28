شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة مكة» توضح حقيقة تسرب مياه الأمطار لغرف التنويم بإحدى المستشفيات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة، حمد العتيبي، على المقطع المتداول عبر مواقع التواصل، والذي يظهر تسرباً لمياه الأمطار داخل إحدى المستشفيات.

وأوضح العتيبي أن جزءاً من غرف التنويم بإحدى مستشفيات مكة المكرمة قد تعرض اليوم لتسرب مفاجئ لمياه الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة بغزارة، مما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى.

وقال حمد العتيبي، في بيان مساء أمس، إن كافة المرضى بالمستشفى بصحة وسلامة ويحظون بالرعاية دون تأثير ولله الحمد.

وأشار متحدث صحة مكة المكرمة إلى أن مقطع الفيديو المتداول كان لحظة التسرب والذي تمت السيطرة عليه من قبل فرق الصيانة في حينه ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرب ومعالجتها واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة شهدت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المدن والأحياء.