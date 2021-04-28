شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير ماليزي يشارك عمال النظافة في إزالة آثار الأمطار بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير التجارة الماليزي محمد عزمين علي، وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالحرم المكي.

وحظيت الصورة بمشاركة واسعة من رواد مواقع التواصل، إعجاباً بمبادرة الوزير الماليزي، الذي انتهز فرصة هطول الأمطار على المسجد الحرام ليشارك عمال النظافة عملهم في إزالة آثار المطر، احتساباً للأجر من الله .

وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المدن والأحياء.