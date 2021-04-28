- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير ماليزي يشارك عمال النظافة في إزالة آثار الأمطار بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير التجارة الماليزي محمد عزمين علي، وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالحرم المكي.
وحظيت الصورة بمشاركة واسعة من رواد مواقع التواصل، إعجاباً بمبادرة الوزير الماليزي، الذي انتهز فرصة هطول الأمطار على المسجد الحرام ليشارك عمال النظافة عملهم في إزالة آثار المطر، احتساباً للأجر من الله .
وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المدن والأحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وزير ماليزي يشارك عمال النظافة في إزالة آثار الأمطار بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.