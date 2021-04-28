شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة وعسير.. و«المدني» يدعو لتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في منطقتي عسير ومكة المكرمة بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت المديرية عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، أحد رفيدة، المجاردة ، النماص، بارق، بلقرن، تنومة،خميس مشيط ، رجال ألمع، طريب، محايل، الحرجة، سراة عبيده، طريب ، ظهران الجنوب ) حتى الساعة 9 مساءً .

كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( أضم، ميسان ) حتى الساعة 9 مساءً .