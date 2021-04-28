شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يكشف أهم جرائم السرقة والسطو خلال الفترة الماضية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأمن العام عدداً من الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها خلال الفترة الماضية بمناطق عدة بالمملكة.

وأشار في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع “تويتر”، إلى أن هذه الجرائم تمثلت جميعها في سرقة وسطو والتي جاءت على النحو التالي:

القبض على مواطن ارتكب عدة جرائم سطو على محال تجارية وسرقة المبالغ المالية في مواقع متعددة بمحافظة جدة.

ضبط مواطنان و5 مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا 7 جرائم تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بمحافظة جدة.

الإطاحة بمواطن و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم، تمثلت في النشل والتحايل على العمالة بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية وأرقامهم البنكية ثم تبديل بطاقاتهم بأخرى بالمدينة المنورة.

ضبط 3 مواطنين ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ومدرستين، بالقطيف وقدرت قيمة المسروقات بقرابة 650 ألف ريال.

القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية التشادية انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا منزلين وسرقوا ما بهما من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد بمنطقة الرياض.

والإطاحة بمواطنين ومواطنتين ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، بالرياض، وقدرت قيمة المسروقات بـ 300 ألف ريال.