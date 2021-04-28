شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح حقيقة المقطع المتداول بشأن وجود مركبات بدون لوحات بأحياء الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور مدى صحة المقطع المتداول على موقع “تويتر”، بشأن وجود مركبات بدون لوحات بأحياء شرق منطقة الرياض.

وأكدت “المرور” على حسابها بموقع “تويتر” أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر.

وأضافت أنه تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وجرى تطبيق العقوبات المقررة بحقهم في نظام المرور.