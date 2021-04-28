عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ1,8 مليون دولار.. حذاء كانييه ويست يحطم الأرقام القياسية

الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365

بيع زوج من أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي" انتعله المغني كانييه ويست على خشبة المسرح خلال حفلة "جرامي" مقابل 1,8 مليون دولار.



وحطم زوج "نايكي ييزي" الرقم القياسي الذي سجّله زوج من الأحذية الرياضية بعد بيعه بمبلغ 615 ألف دولار في أغسطس/ آب 2020 في مزاد لدار "كريستيز".

وقالت "سوذبيز" في بيان: "البيع يمثل أعلى سعر مسجل علنا لبيع حذاء رياضي على الإطلاق" مضيفة: "وهذا أيضا أول زوج من الأحذية الرياضية يصل سعره إلى مليون دولار".

وتم شراء هذا الحذاء الرياضي من قبل "ريرز" وهي سوق استثمارية للأحذية الرياضية تسمح للمستخدمين بالاستثمار في أزواج نادرة من الأحذية الرياضية.

وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الأول الذي تطلقه علامة "ييزي" التجارية التي يملكها ويست، وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض "جرامي" لعام 2008.

في السابق، تعاونت "نايكي" فقط مع رياضيين وكان حذاء ويست بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأمريكية.

وأطلقت مجموعة "إير ييزي 1" بإصدار محدود عام 2009 وتلتها "إير ييزي 2" في عام 2012.

وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع "نايكي" معتبرا أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ وواصل التعامل مع "أديداس" عام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحا تجاريا هائلا، محققة ما يقرب من 1,7 مليار دولار من العائدات عام 2020، وفقا لمذكرة داخلية لمصرف "يو بي إس" استشهدت بها وكالة "بلومبرج".

وقال براهم ووتشر أحد المسؤولين في "سوذبيز" إن المبلغ "يظهر كانييه ويست كواحد من أكثر مصممي الملابس والأحذية الرياضية تأثيرا في عصرنا".