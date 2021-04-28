التحالف يعلن اعتراض مسيرة مفخخة.. و"أنصار الله" حققت إصابات دقيقة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي، قوله إن "قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ "أنصار الله"، "نفذ سلاح الجو المسير قبل قليل عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، بطائرة مسيرة نوع قاصف كي 2 كانت الإصابة دقيقة".

يعد هجوم "أنصار الله" هو الحادي عشر من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي، على القاعدة الجوية، إذ سبقه هجوم مماثل، يوم الاثنين، بطائرة مسيرة من النوع ذاته، قالت الجماعة إنه استهدف موقعا مهما فيها وحقق إصابة دقيقة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.



في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.