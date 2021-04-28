شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 25 وإصابة 1108 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 1108 آخرون جراء 859 حادثا مروريا في الجزائر خلال الفترة من 18 الى 24 من أبريل الجاري.

وبحسب إحصاء للحماية المدنية الجزائرية، فإن أكبر حصـيلة سجلت في ولاية الجلفة بوفاة مصرع 5 أشخاص وإصابة 29 آخرين إثر 19 حادثا مروريا.

وأضاف الإحصاء أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 697 تدخلا لإخـــماد 433 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 3964 تدخلا خلال نفس الفترة لتغطية 3557 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 230 عملية توعية للمواطنين، تحثهم وتذكرهم باحترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 219 عملية تعقيم عامة شملت عدة منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.