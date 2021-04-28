شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..القائمون على المسابقة الأفريقية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم يشكرون المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم القائمون على المسابقة الأفريقية الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في عاصمة تنزانيا “دار السلام”، جزيل الشكر للمملكة على دعمها ورعايتها للمسابقة. كما تقدموا بالشكر للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السابق، لإشرافه على المسابقة. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من قبل العديد من الحفاظ أصحاب الأصوات العذبة من كافة الدول الأفريقية وأصوات عذبة، حيث تنافس حفاظ القرآن وسط جموع غفيرة من المتسابقين والحافظين لكتاب الله.

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