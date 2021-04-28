شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كذلك تشمل الحالة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فهي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.