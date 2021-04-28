شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن دعمها الكامل لفرنسا فى مكافحة الإرهاب بعد حادث طعن شرطية فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير التونسي مع نظيره الفرنسي، حيث أكد عثمان الجرندي، خلال الاتصال إدانة تونس للعملية الإرهابية التي استهدفت شرطية فرنسية في مدينة رامبوييه، معبرا عن دعم تونس لفرنسا في هذه الظروف الصعبة.

وأكد رفض تونس المطلق لكافة أشكال التطرف والغلو مهما كانت مسمياتها وتحت أي دوافع كانت، معربا عن الاستعداد لمواصلة التعاون بين البلدين وداخل المنظمات الدولية للتصدي لهذه الأفة.

من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس وفرنسا وما تكتسبه من طابع استراتيجي في مختلف المجالات.

وعبر الوزير الفرنسي عن مواصلة بلاده مساندة تونس في مساعيها لتخطي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضها، مؤكدا دعم فرنسا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ومختلف المؤسسات المالية المانحة حتى تتجاوز سريعا الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها.

كما تبادل الوزيران خلال المكالمة وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.