شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: نعتز ونفتخر بهويتنا الإسلامية والعربية وعاداتنا وتقاليدنا السعودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الثلاثاء، إن هويتنا السعودية قوية وتزداد قوة وتطورا بالانفتاح على العالم.

وأضاف ولي العهد، في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر “أن أصحاب الهوية الضعيفة هم من يقلقهم الانفتاح على العالم”.

وتابع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نحن نعتز ونفتخر بهويتنا الإسلامية والعربية وعاداتنا وتقاليدنا العريقة وإرثنا الإسلامي والثقافي والتاريخي، كل ذلك يشكل جزء رئيسي من هويتنا وسنستمر في تعزيزه”.