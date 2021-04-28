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مصر تتخطى الألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ 3 أشهر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تتخطى الألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ 3 أشهر

الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس في مصر الألف حالة لأول مرة منذ 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء تسجيل 1003 إصابات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ، فضلا عن 61 وفاة.

 

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 224517 حالة من بينهم 13168 وفاة.

 

كما أعلنت الوزارة تعافي 765 وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 168665 شخصا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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