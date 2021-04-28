شكرا لقرائتكم خبر عن روحى وروحه واحدة.. ابنة الشيخ محمد بن راشد تكشف عن صورة له فى شبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشيخة منال بنت راشد آل مكتوم، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، عن صورة لوالدها تنشر لأول مرة خلال فترة شبابه.



الشيخ محمد بن راشد

ونشرت ابنة حاكم دبى، صورة والدها عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "روحى وروحه واحدة فى تشابه، متشابهة والشبه للشبه جذاب".



الشيخة منال

يشار أنه وفى وقت سابق من شهر أبريل الجارى، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، البرنامج الاستراتيجى الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.

وأوضح فى تغريده، عبر حسابه الرسمى على تويتر، أن البرنامج خصص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، وقال إن الهدف هو تمويل 13500 شركة جديدة فى هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة.

وأضاف بن راشد: "اقتصادنا الوطنى بخير.. ويمضى بخير.. ولدينا فى بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم فى دولة الإمارات العربية المتحدة.. نرحب بمستقبلهم معنا فى دولة المستقبل".