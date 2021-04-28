شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 4 أشهر لمقيم سوري باع زيوت سيارات مغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية يعمل بائعاً متجولاً بمحافظة الخرج، بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية وثبوت تورطه في حيازة زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية بقصد المتاجرة فيها وبيعها على المستهلكين.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً السجن لمدة أربعة أشهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.