شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: إيران دولة جارة ومشكلتنا معها هي دعمها للميليشيات وبرنامجها النووي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الثلاثاء، أن سياسة المملكةالخارجية قائمة على مصالح السعودية، مضيفا أن السعودية تعمل مع كل دول العالم.

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال سمو ولي العهد: “قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل مع الإدارة الأمريكية، والولايات المتحدة شريك استراتيجي للسعودية، ونعمل على تعزيز تحالفاتنا مع جميع شركائنا في العالم، وهناك توافق سعودي مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 90%”.

وعن العلاقات مع إيران قال سمو ولي العهد: “إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة، ولكن إشكاليتنا في تصرفاتها السلبية، ودعمها للميليشيات وبرنامجها النووي”.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “أن السعودية لن تقبل أي ضغط عليها في شأنها الداخلي، وانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني، والسعودية لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها، مضيفا أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني.

وأشار ولي العهد إلى أن أي دولة في العالم لا تقبل أن يكون هناك ميليشيات على حدودها، ونتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع.

وأضاف سمو الأمير محمد بن سلمان أن الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تحيى فيه بشكل أكبر.