لبنان… ميشال عون يبحث تطورات قضية تهريب المخدرات إلى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن عون ناقش مع فهمي، خلال اتصال هاتفي، نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، في قصر بعبدا.

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وتناول الجانبان نتائج المحادثة الهاتفية، التي أجراها وزير داخلية لبنان مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وجرى التأكيد على إدانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن وزير داخلية لبنان أطلع وزير الخارجية السعودية على ما اتخذه لبنان في هذا الصدد.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت منع دخول منتجات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبوب المخدرات في شحنة رمان كانت في طريقها لمدينة الدمام السعودية.