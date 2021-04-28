الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع "استراتيجية" إثر مواجهات مع "أنصار الله" شرق الجوف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العميد محمد بن راسية، قوله إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل، حررت مواقع مهمة واستراتيجية في جبهة النضود أبرزها مواقع بجاش شرق مدينة الحَزم عاصمة الجوف، بعد مواجهات تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

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وأضاف العميد بن راسية، أن "الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تمكنوا خلال المواجهات من قطع خطوط إمداد الحوثيين في تلك المواقع العسكرية المحررة".

وأشار إلى "شن مقاتلات التحالف العربي ضربات موفقة استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من مدينة الحزم إلى جبهة النضود".

وأكد القائد العسكري، "استمرار المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من قبائل الجوف ومأرب، حتى تطهير وتحرير كامل تراب الوطن من قبضة الحوثيين".

في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ غارة جوية على منطقة الأقشع في الحزم، واستهدف بأخرى منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف شرقي الجوف".

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن الجيش اليمني صد هجوم لجماعة الحوثيين على مواقع له شرق منطقة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم، وإلحاق خسائر بالمهاجمين.

وأعلن الجيش اليمني في 26 مارس الماضي، استعادة مواقع في سلسلة جبال المطابق في منطقة الظهرة بمديرية برط العنان غربي الجوف، اثر مواجهات مع الحوثيين أوقعت قتلى وجرحى.



وسيطرت جماعة الحوثيين، في الأول من مارس/آذار العام الماضي، على مدينة الحزم بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، خلال عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني، دارت على أثرها معارك عنيفة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.