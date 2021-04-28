القوات المسلحة الليبية ترد على شائعات بشأن إلغاء اجتماع الحكومة في بنغازي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن ما نشر على وسائل إعلام تابعة لتنظيمات متطرفة وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن أن مدينة بنغازي غير أمنة وتعاني معلومات كاذبة.

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

وشددت القيادة العامة، على أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة.

وأكدت القيادة العامة أن الأمن يسود شرق ليبيا، وأنهم على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى.

وأشارت القيادة العامة للجيش الليبي، إلى أنه لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل، إلا أنها ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي.

كان الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أعلن يوم الأحد، تأجيل زيارة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة رفقة وزراء حكومته لمدينة بنغازي المقررة أمس الاثنين، لعقد اجتماعا لمجلس الوزراء لأول مرة في بنغازي.

هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.