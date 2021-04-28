شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والسعودية يؤكدان احترامهما لسيادة الدول ووحدة أراضيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، علاقات الشراكة والتعاون الراسخة بين البلدين الشقيقين، والسعي إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.

وذكرت وزارة الشؤن الخارجية المغربية في بيان، أن الوزير بوريطة أكد خلال المباحثات التضامن المطلق للمملكة المغربية ووقوفها الدائم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ولمبادرتها لحل الأزمة في اليمن.

وأشارت إلى أن المباحثات استعرضت وضعية التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، حيث اتفق الوزيران على دعوة القطاعات المعنية في البلدين إلى تنظيم اللقاءات المشتركة في إطار التحضير لأعمال الدورة القادمة للجنة المشتركة.

كما تناولت المباحثات عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزيران التمسك باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية.

وأعرب الوزيران عن تضامن البلدين الثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشـروعة، وتأكيدهما ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني.