شكرا لقرائتكم خبر عن عرضا حياتهما للخطر.. شابان يحاولان إنقاذ امرأة علقت بسيول «مكة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يظهر مساعدة شابين لامرأة علقت وسط مياه السيول بأحد أحياء منطقة مكة المكرمة. ويوضح المقطع مدى شجاعة الشابين، لدرجة أنهم عرضا حياتهما للخطر، حيث كادت مياه السيول أن تجرفهما جراء سرعة التيار. وأظهرت عدة مقاطع فيديو ، تعرض شارع الحج بمكة المكرمة للسيول، نتيجة الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى عرقلة حركة سير السيارات والمركبات.

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