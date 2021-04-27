شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: دستور المملكة العربية السعودية هو القرآن الكريم والسنة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إن دستورنا في المملكة العربية السعودية هو القرآن الكريم والسنة، والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك.
وأضاف ولي العهد، أن الاجتهاد مفتوح للأبد ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين، و الهوية السعودية قوية للغاية ونفتخر بها.
وتابع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “أن الغلو في الدين أو في أي أمر كان هو خطير للغاية، و لا عقوبة على شأن ديني إلّا بنص من القرآن والسنة، مضيفا أن “الفتاوى الدينية تتغير بتغيّر الزمان والمكان”.
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