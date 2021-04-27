شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: هدفي الرئيسي زيادة دخل المواطن وأن يكون الوطن عزيزاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن الدولة متمسكة بنهجها وبسياستها في زيادة دخل المواطن، مضيفاً “هدفي الرئيسي زيادة دخل المواطن السعودي”.

وأضاف ولي العهد: “مصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله، وأن يكون الوطن عزيز وينمو، ودوري وواجبي ان ابني للمواطن مستقبل طويل الامد ومستمر في النمو”.

وقال ولي العهد، رداً على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر: ” هل الدولة متمسكة بنهجها وبسياستها في زيادة دخل المواطن؟”، ما في شك في ذلك، ونحن نستهدف أن يكون لدينا مالية اقتصادية قوية تستطيع أن تستمر ولا تُستزف، حتى لا ندخل في خانة صعبة تعرقل النمو الاقتصادي في المستقبل”.

وتابع ولي العهد “يجب أن نحافظ على مالية الدولة لتكون مالية قوية متينة مستمرة تنمو وتستطيع أن تؤدي الغرض المطلوب منها للأبد، ثانيا نستهدف أن نحافظ على اقتصاد يستطيع أن ينمو وينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة”.

وأضاف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “وكما ذكرت اليوم الذي يقود التنمية في المملكة العربية السعودية ابتداء من هذه السنة هو صندوق الاستثمارات العامة، فالحكومة تضخ 10 تريليون والشركات تضخ 5 تريليون أن نصف ما تضخه الحكومة، وبحلول 2030 هذه الفجوة ستتباعد، فالحكومة ستستمر في ضخ أموال ضخمة في الاقتصاد السعودي، وستتحول القيادة لهذه الأدوات الأخرى التي ستكون مستدامة لتنفق وتحقق أرباح وتستمر الوتيرة بشكل أكبر لدعم الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن مشاريع صندوق الاستثمارات خارج السعودية تستهدف عائدا بأكثر من 10%.