شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إنه لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب في استثمار واستغلال الفرص.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، رداً على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر “هل نحن نسير بسرعة أسرع مما يجب؟ هل نحن نحاول نحرق المراحل بهذا المسير؟ أنه “طالما أن لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة ألا أسرع، هذا تقاعس ويعني عدم الرغبة في العمل، وإذا كان لدينا أي فرصة سوف نعمل عليها، سواء كانت 10 فرص أو 100 فرصة أو 1000 فرصة، أو حتى 10 آلاف فرصة.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: “سنطور قدراتنا البشرية وقدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها سوف تفتح آفاقاً جديدة، مؤكدا “لقد اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير”.