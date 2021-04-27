شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد:ضريبة ال 15% إجراء مؤلم وهو قرار مؤقت ولن يكون هناك ضريبة على الدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إن عام 2019 شهد تحقيق معظم أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدا أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر: “سنرى ارتداداً قوياً في الأداء الاقتصادي هذا العام، موضحا أن الهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن هو تحقيق النمو ودعم الاقتصاد والنمو الاقتصادي”.

وتابع سمو ولي العهد : “نستهدف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، ولا نستهدف من صندوق الاستثمارات رفد إيرادات الدولة حالياً، موضحا أن صندوق الاستثمارات سينفق هذا العام 160 مليار ريال داخل المملكة”.

ولفت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى أن ربحية صندوق الاستثمارات العامة حاليا بين 6% و 7%، مضيفا أن أي شركة رابحة لدى صندوق الاستثمارات مصيرها إلى سوق الأسهم، ونريد الاستفادة من كل شيء في السعودية بما في ذلك النفط، كما نطمح مع شركة أرامكو إلى تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030″.

وفيما يتعلق بشركة أرامكو، قال سمو ولي العهد، إن شركة أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالمياً، وسيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين”.

ولفت سمو ولي العهد إلى أن النقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن مشاريع صندوق الاستثمارات العامة ممكن أساسي للقطاع الخاص، ونتفاوض مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج “شريك”.

وقال سمو ولي العهد إن النفط لا يزال يشكل جزءاً أساسيا من دخل المملكة العربية السعودية، ومصلحتي أن ينمو الوطن وأن يكون المواطن راضياً.

وأوضح سمو ولي العهد أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، والحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وهي 5 سنوات، ولا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.