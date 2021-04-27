في مشهد يعيد الأذهان إلى ما قبل «كورونا».. امتلاء صحن الكعبة بالمعتمرين (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يخطف القلوب ويعيد الأذهان لما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ويبين المقطع امتلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بالمصلين والزوار والمعتمرين، الذين قصدوا بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، وسط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وأظهر المقطع امتلاء صحن الكعبة بالمصلين، للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا، حيث شهد زيادة كبيرة في عدد الزوار، مع مراعاة قواعد الإجراءات الاحترازية.
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