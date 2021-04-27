شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السيول تعرقل حركة سير المركبات في شوارع مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر تعرض أحد أحياء منطقة مكة المكرمة للسيول والأمطار الغزيرة. ويظهر من المقطع المتداول تعرض شارع الحج بمكة المكرمة للسيول، نتيجة الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى عرقلة حركة سير السيارات والمركبات. وأكد أحد المغردين، أن هذه السيول أقرب ما يكون من سيول حج 1425 التي لا يمكن أن ينساها أهل مكة.

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