شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ولي العهد في لقاء خاص بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لـ رؤية المملكة 2030، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيجري مساء اليوم الثلاثاء مقابلة تلفزيونية خاصةً بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأوضح حساب رؤية 2030 ، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المقابلة ستُبث في تمام الساعة الـ11 مساء يوم غد الثلاثاء على التلفزيون الرسمي وشبكة المجد وقناة الإخبارية وقناة العربية وغيرها من شبكات وقنوات عربية.

ويبث اللقاء مباشرة عبر برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية مساء اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساءً ويبث على القناة الرسمية وغيرها من القنوات العربية .